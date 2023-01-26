'Flowers' quebra mais um recorde e ultrapassa 200 milhões de streams no Spotify

Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus

Miley Cyrus continua colhendo frutos de Flowers, single lançado no início de janeiro. A música está quebrando recordes e não largou a primeira posição do ranking global do Spotify.

Nesta quinta, 25, o chart data anunciou que a música se tornou oficialmente a mais rápida a ultrapassar 200 milhões de streams na história do Spotify. Além disso, o hit ocupa o topo da Billboard HOT 100, parada musical referência em todo o mundo.

.@MileyCyrus' "Flowers" officially becomes the fastest song to surpass 200 million streams in Spotify history, the first to hit the milestone in under 2 weeks of release. — chart data (@chartdata) January 26, 2023