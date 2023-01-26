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Música

'Flowers' quebra mais um recorde e ultrapassa 200 milhões de streams no Spotify

Miley Cyrus está em alta com hit cheio de indiretas ao ex-marido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 16:25

Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza
Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus
Miley Cyrus continua colhendo frutos de Flowers, single lançado no início de janeiro. A música está quebrando recordes e não largou a primeira posição do ranking global do Spotify.
Nesta quinta, 25, o chart data anunciou que a música se tornou oficialmente a mais rápida a ultrapassar 200 milhões de streams na história do Spotify. Além disso, o hit ocupa o topo da Billboard HOT 100, parada musical referência em todo o mundo.
Flowers, assim como BZRP Music Sessions, Vol. 53, é composta por indiretas. Isso porque enquanto a canção de Shakira é direcionada ao ex- marido Gerard Piqué, a canção de Cyrus está cheia de recados ao seu ex-marido, o ator Liam Hemsworth.

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