Paris Hilton anuncia nascimento do primeiro filho

Paris Hilton chamou a atenção em seu Instagram na noite desta terça-feira, 24, após compartilhar um registro sobre o nascimento de seu primeiro filho. A novidade foi anunciada em uma foto da atriz segurando a mão do bebê.

A imagem acompanhou uma declaração: "você já é amado além das palavras", legendou Paris. O bebê, concebido por barriga de aluguel, é o primeiro filho da atriz, de 41 anos, com o marido, o empresário Carter Reum.

Além de anônimos, a publicação coleciona felicitações de famosos como Demi Lovato, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Heidi Klum, Chrissy Teigen e até Pabllo Vittar.