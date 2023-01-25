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Muito amado

Paris Hilton anuncia nascimento do primeiro filho

Atriz é casada com o empresário Carter Reum e bebê nasceu de barriga de aluguel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 10:21

Paris Hilton chamou a atenção em seu Instagram na noite desta terça-feira, 24, após compartilhar um registro sobre o nascimento de seu primeiro filho. A novidade foi anunciada em uma foto da atriz segurando a mão do bebê.
A imagem acompanhou uma declaração: "você já é amado além das palavras", legendou Paris. O bebê, concebido por barriga de aluguel, é o primeiro filho da atriz, de 41 anos, com o marido, o empresário Carter Reum.
Além de anônimos, a publicação coleciona felicitações de famosos como Demi Lovato, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Heidi Klum, Chrissy Teigen e até Pabllo Vittar.
À People, a atriz confirmou que o filho é um menino e comemorou a sua chegada: "sempre foi meu sonho ser mãe e estou tão feliz que Carter e eu nos encontramos. Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê".

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