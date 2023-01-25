Juliette reage ao ser chamada de 'pobre' e 'sofrida'

Após ser chamada de 'pobre' e 'sofrida', Juliette, que foi vencedora do Big Brother Brasil, edição de 2021, usou o Twitter para reagir à fala da participante Paula Freitas no Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira, 23.

Na ocasião, Paula respondia às declarações de Marília sobre a convivência de ambas na casa. "Eu falei lá no além que gente que é debochada e joga piada, eu não dou conta. Eu senti que você é isso. O Gabriel tentou, mas você não respondeu ele. Você gosta de dizer que o Brasil está vendo. Quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida, aí não, meu amor."