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Em recuperação

Filho conta que Rita Lee apelidou tumor no pulmão de "Jair"

Beto Lee disse que cantora encarou tratamento contra câncer com bom humor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:04

Ao falar sobre a recuperação da mãe, o cantor e guitarrista Beto Lee revelou que Rita Lee (74) apelidou o tumor no pulmão de "Jair".
"That´s Rita", disse Beto, em publicação nas redes sociais.
A cantora e compositora fez tratamento contra um câncer no pulmão e, segundo a família, teve sucesso. Ela passou por sessões de radioterapia e imunoterapia.
"Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual", disse o filho.
Rita recebeu o diagnóstico no ano passado, após passar por exames no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ela e o marido, o músico e compositor Roberto de Carvalho, publicaram, no início desta semana, uma foto em que a artista aparece sentada em um jardim, ao lado de uma piscina.
Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão
Rita Lee e Roberto de Carvalho: ela luta contra um câncer no pulmão Crédito: Reprodução/ Instagram @robertodecarvalho
Longe dos palcos há dez anos, a roqueira atualmente escreve livros infantis e é ativista em defesa dos animais. Uma exposição recente no MIS (Museu da Imagem e do Som) celebrou sua carreira com fotos, figurinos e instalações que lembraram as diversas fases da cantora.
Beto Lee comemorou também a presença de Branco Mello (60), vocalista e baixista dos Titãs, em um show da banda no festival Rock Brasil, no final de semana.

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"Ainda me recuperando de duas grandes cirurgias, subi ao palco e toquei várias músicas com meus irmãos titânicos. Mais um pouco estarei de volta com tudo", disse Branco, chamado por Beto de "highlander".
O músico foi internado no ano passado, em São Paulo, após descobrir um tumor na hipofaringe (região de entrada para o esôfago) em estágio inicial. A doença é reincidente de um câncer tratado em 2018 e foi descoberto em exames de rotina. Beto Lee faz parte dos Titãs desde 2016.

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