Filhas de Demi Moore fazem homenagem à mãe após derrota no Oscar

Demi Morre e as filhas Crédito: Reprodução/Instagram/@demimoore

Quase uma semana após o Oscar, a vida dos indicados a um dos maiores prêmios do cinema vai voltando ao normal. E quem vai sentindo a poeira baixar são Demi Moore e as filhas.

Demi concorreu na categoria de melhor atriz por "A Substância", mas perdeu a estatueta para Mikey Madison. Nas redes sociais, duas das filhas dela com Bruce Willis homenagearam a mãe. O casal teve três filhas: Rumer, Scout e Tallulah.

"Demi, você é a epítome de uma estrela de cinema, já não restam muitas por aí e já não se fazem mais. Você é e ícone e você é o momento. Você é o minha humana favorita", escreveu Rumer, a mais velha, de 36 anos.

Já Tallulah, de 31, a filha mais nova do casal, postou um vídeos dos bastidores da premiação. As três irmãs ficaram na plateia para apoiar a mãe.

"Amo minha mãe, estou muito orgulhosa dela. Amo minha família. Estava assistindo 'Duro de Matar 2' outro dia. Eles são pessoas muito legais."