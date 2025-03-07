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Filhas de Demi Moore fazem homenagem à mãe após derrota no Oscar

"Estrela de cinema", escreveu Rumer, a mais velha, de 36 anos. Demi concorreu na categoria de melhor atriz por "A Substância", mas perdeu a estatueta para Mikey Madison
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:21

Demi Morre e as filhas
Demi Morre e as filhas Crédito: Reprodução/Instagram/@demimoore
Quase uma semana após o Oscar, a vida dos indicados a um dos maiores prêmios do cinema vai voltando ao normal. E quem vai sentindo a poeira baixar são Demi Moore e as filhas.
Demi concorreu na categoria de melhor atriz por "A Substância", mas perdeu a estatueta para Mikey Madison. Nas redes sociais, duas das filhas dela com Bruce Willis homenagearam a mãe. O casal teve três filhas: Rumer, Scout e Tallulah.
"Demi, você é a epítome de uma estrela de cinema, já não restam muitas por aí e já não se fazem mais. Você é e ícone e você é o momento. Você é o minha humana favorita", escreveu Rumer, a mais velha, de 36 anos.
Já Tallulah, de 31, a filha mais nova do casal, postou um vídeos dos bastidores da premiação. As três irmãs ficaram na plateia para apoiar a mãe.
"Amo minha mãe, estou muito orgulhosa dela. Amo minha família. Estava assistindo 'Duro de Matar 2' outro dia. Eles são pessoas muito legais."
Na mesma noite do Oscar, Tallulah postou uma foto de Demi com um balde batata frita na sua frente. "Minha vencedora."

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