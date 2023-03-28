Filha mais nova de Carlos Villagrán, o Quico do 'Chaves', entra para o OnlyFans

Aos 40 anos de idade, a filha mais nova do ator Carlos Villagrán — que interpretou o personagem Quico do seriado mexicano Chaves — abriu uma conta na plataforma OnlyFans. Pelas redes sociais, Vanessa Villagrán tem divulgado o novo perfil em que vende fotos e vídeos eróticos.
Na bio do perfil da plataforma, Vanessa disponibiliza, inclusive, uma lista de compras com lingeries, roupas e acessórios para gravar vídeos, como uma ring light. Para assinar o conteúdo, é preciso pagar 11 dólares por mês. Até o momento, foram feitas 51 postagens.
Além de atriz, Vanessa também é representante de Carlos. No Instagram, ela mantém um perfil fechado em homenagem ao pai.