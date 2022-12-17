Juliano Cazarré e Letícia ganharam o presente de Natal adiantado. O casal conseguiu que a filha caçula, Maria Guilhermina, fosse transferida para um hospital no Rio de Janeiro - onde a família vive.

Filha de Juliano e Letícia Cazarré é transferida para hospital no Rio Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 15, Juliano e Letícia publicaram uma carta aberta em seus perfis no Instagram, em que agradecem a equipe médica que cuidou da pequenina em São Paulo e anunciam que ela já está em solo carioca.

Maria Guilhermina tem um pouco menos de seis meses de vida e nasceu com um problema cardíaco. Ela foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein. Essa condição clínica é observada quando há uma má formação das válvulas do coração, comprometendo o pleno funcionamento do bombeamento de sangue. Por causa disso, a bebê já passou por três cirurgias e estava fazendo o tratamento na capital paulista.

Na carta, o casal informou que a viagem foi realizada em uma UTI aérea e que Maria havia dormido o tempo todo. "Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa", comemorou. "Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital."