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Saúde

Filha de Juliano e Letícia Cazarré é transferida para hospital no Rio

A bebê de seis meses nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia que compromete o bombeamento do coração, e estava internada em uma UTI em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:30

Juliano Cazarré e Letícia ganharam o presente de Natal adiantado. O casal conseguiu que a filha caçula, Maria Guilhermina, fosse transferida para um hospital no Rio de Janeiro - onde a família vive.
Filha de Juliano e Letícia Cazarré é transferida para hospital no Rio
Filha de Juliano e Letícia Cazarré é transferida para hospital no Rio Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta quinta-feira, 15, Juliano e Letícia publicaram uma carta aberta em seus perfis no Instagram, em que agradecem a equipe médica que cuidou da pequenina em São Paulo e anunciam que ela já está em solo carioca.
Maria Guilhermina tem um pouco menos de seis meses de vida e nasceu com um problema cardíaco. Ela foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein. Essa condição clínica é observada quando há uma má formação das válvulas do coração, comprometendo o pleno funcionamento do bombeamento de sangue. Por causa disso, a bebê já passou por três cirurgias e estava fazendo o tratamento na capital paulista.
Na carta, o casal informou que a viagem foi realizada em uma UTI aérea e que Maria havia dormido o tempo todo. "Depois de 6 meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa", comemorou. "Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital."
Eles também agradeceram à equipe médica que cuidou da menina em São Paulo e ao apoio recebido dos fãs e amigos. "Aos médicos que cuidaram dela com tanto esmero, a qualquer hora do dia e da noite, nós devemos nossa eterna gratidão", escreveram.

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