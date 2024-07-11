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Filha de Flávia Alessandra desabafa sobre bulimia e 'relação conturbada' com o corpo

Giulia Costa falou sobre as pressões da sociedade pelo corpo perfeito e sobre o transtorno alimentar que desenvolveu durante um relacionamento abusivo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 08:16

Giulia Costa revelou que passava horas em jejum que desencadeavam quedas de pressão.
Giulia Costa revelou que passava horas em jejum que desencadeavam quedas de pressão. Crédito: Reprodução | Instagram @giuliacosta
Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra e do ator Marcos Paulo (1951-2012), usou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para desabafar sobre a pressão estética e sua relação com seu corpo. A jovem de 24 anos revelou que já passou por transtornos alimentares, mas que hoje em dia busca desconstruir a ideia do corpo ideal e perfeito.
"A minha relação com corpo, alimentação, exercício físico, é bem conturbada. É muito doido porque hoje em dia estou disparado na minha melhor fase de vida no geral [...] mas estou na minha pior fase com o meu corpo, para o que a sociedade considera, e talvez eu comigo mesma também, porque ainda estou tentando me desconstruir dessa ideia de corpo ideal e perfeito", começou.
Apesar de relatar que não se sente bem com seu corpo, ela explicou que quando estava mais magra, passou por episódios de bulimia em busca de atingir o corpo considerado ideal. "Estava em um relacionamento superabusivo, a manutenção dessa magreza que não é natural para mim era muito dura", disse.
Além dos episódios de bulimia, Giulia passava horas em jejum que desencadeavam quedas de pressão. Na legenda do vídeo, ela ainda recomendou que pessoas que estejam passando por situações parecidas liguem para o Centro de Valorização da Vida (CVV).

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