Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez do 1° filho com Cássio Reis

Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez - Reprodução Crédito: Reprodução/Instagram/@fevasconcellos

A atriz Fernanda Vasconcellos, 37, anunciou na manhã desta sexta-feira (11) que está grávida do ator e marido Cássio Reis, 44. A notícia foi celebrada pelas redes sociais.

"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor", começou ela.

"Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente", escreveu a atriz.

Muitos famosos deram as felicitações ao casal. Dentre eles Jade Seba, Ney Lima, Camila Rodrigues e Duda Nagle.