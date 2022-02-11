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Gravidez

Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez do 1° filho com Cássio Reis

Atriz celebrou pelas redes sociais. "Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho", disse Fernanda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:50

Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez
Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez - Reprodução Crédito: Reprodução/Instagram/@fevasconcellos
A atriz Fernanda Vasconcellos, 37, anunciou na manhã desta sexta-feira (11) que está grávida do ator e marido Cássio Reis, 44. A notícia foi celebrada pelas redes sociais.
"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor", começou ela.
"Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente", escreveu a atriz.
Muitos famosos deram as felicitações ao casal. Dentre eles Jade Seba, Ney Lima, Camila Rodrigues e Duda Nagle.
Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis estão juntos desde 2014. O ator já é pai de Noah, fruto de um relacionamento com Danielle Winits.

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