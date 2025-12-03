Editorias do Site
Felipe Neto expõe sofrimento com transtornos mentais

Felipe Neto, 37, falou abertamente sobre saúde mental após uma interação com fãs nos stories do Instagram

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10:58

O influenciador Felipe Neto, 37, fez um longo desabafo depois de receber uma pergunta aparentemente simples. Um internauta quis saber por que Felipe sempre usa camisetas pretas. O youtuber respondeu que possui várias peças idênticas por ser difícil encontrar modelos com a gola adequada. "Preciso dessa gola mais aberta quando estou em casa. Qualquer coisa que encoste no meu pescoço me causa uma agonia absurda", explicou.

A situação tomou outro rumo quando ele foi chamado de "fresco" por um seguidor. Felipe então decidiu detalhar o que sente. "Essa 'frescura' é, na verdade, um transtorno mental. A sensação é muito intensa, principalmente quando estou relaxado. É horrível", desabafou.

Quando perguntado se o incômodo também aparece em público, Felipe Neto esclareceu que ocorre em momentos de descanso. "É muito estranho. Na rua costumo ficar bem. Só sinto quando estou tranquilo em casa. A não ser quando estou em crise, aí a agonia aparece o tempo todo e eu fico obrigatoriamente com a mão no pescoço."

Felipe ainda comentou que essa sensibilidade costuma ser relatada por pessoas com TDAH. Ele destacou que tratamentos com profissionais especializados podem ajudar a controlar o desconforto.

O youtuber tentou descrever a sensação. "É muito difícil de explicar? parece uma vulnerabilidade extrema, como se eu estivesse prestes a ser atacado no pescoço e precisasse me proteger. Se eu estiver em crise e não colocar a mão ali, não sei o que poderia acontecer", relatou.

Felipe Neto contou que já refletiu diversas vezes sobre a intensidade do impulso. "Penso sempre: e se alguém amarrasse minhas mãos durante uma crise? Acho que eu entraria em surto. É instantâneo. Eu simplesmente preciso proteger o pescoço", contou.

