Felipe Neto diz ter sido denunciado por bolsonaristas em campanha pelo RS

Felipe Neto diz que quiseram destruir a sua imagem Crédito: Divulgação

"Uma das coisas mais assustadoras que eu já vivi na internet". Foi dessa forma que o empresário e influenciador Felipe Neto se referiu ao fato de ele ter sido denunciado centenas de vezes na campanha que faz em prol dos desabrigados do Rio Grande do Sul.

Segundo ele, "bolsonaristas ficaram revoltados" e começaram a denunciar a chave Pix que ele divulgou para arrecadar fundos para a compra de purificadores de água para quem sofre com as enchentes na região.

"Teve vídeo de bolsonaristas me xingando, falando que eu iria roubar o dinheiro e começaram a me denunciar. E vários bancos, quando tentavam doar, passaram a avisar: 'cuidado, pode ser golpe, esse contato foi denunciado por suspeita de fralde'", comentou em vídeo disponibilizado em suas redes sociais.

"Eu estava arrecadando dinheiro para salvar vidas e por puro ódio da minha pessoa, era mais importante destruir a imagem do Felipe Neto do que permitir que ele salve vidas. Uma das coisas mais assustadoras que já vivi na internet", completou ele.