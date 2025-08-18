Recuperação

Faustão recebe alta da UTI; boletim médico atualiza estado de saúde

Segundo nota divulgada pelo Einstein Hospital Israelita, Fausto Silva apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 20:25

O novo boletim divulgado pelo hospital Einstein Hospital Israelita, na tarde desta segunda-feira (18), informa que o apresentador Fausto Silva permanece internado no hospital, mas já teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última quarta-feira e está em apartamento.

Segundo a nota, Faustão apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional.

Entenda o caso de Faustão

No início do mês, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. No dia 9, Faustão foi extubado. Ele permanece internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, quando foi admitido para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse.

No dia 13 de agosto, a jornalista Luciana Cardoso, mulher de Faustão, se pronunciou pela primeira vez sobre a internação e atualizou o estado de saúde do apresentador. Fausto Silva está internado desde maio e já passou por quatro cirurgias de transplante.

"Tudo indo bem. Obrigada, Deus", escreveu Luciana em uma postagem nos stories do Instagram. A jornalista também agradeceu as mensagens que recebeu de seguidores.

João Silva, filho do apresentador, havia sido o primeiro membro da família a comentar a hospitalização. "Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos e a família, e a gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar", disse em um vídeo publicado no Instagram um dia após a confirmação da internação.

Quantas cirurgias de transplante Faustão fez?

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

Transplante de coração (27 de agosto de 2023)

Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)

Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)

Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

