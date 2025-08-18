Luto

Um ano sem Silvio Santos: Celso Portiolli diz que 'ficha ainda não caiu'

Apresentador do ‘Domingo Legal’, no SBT, também relembrou sua trajetória ao lado de Silvio nas redes sociais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:46

Celso Portiolli homenageia Silvio Santos durante o 'Domingo Legal' Crédito: Reprodução/Instagram/@celsoportiolli

Celso Portiolli homenageou Silvio Santos em seu programa neste domingo, 17, data que marca o primeiro aniversário de morte do apresentador. Além de falar sobre o empresário, a quem chamou de "pai profissional", no Domingo Legal, Portiolli também fez um post nas redes sociais: "Saudade", ele escreveu.

O apresentador relembrou a morte de Silvio, em 17 de agosto de 2024, e revelou, durante o programa do SBT, ter ficado emocionado: "Hoje faz um ano da perda do nosso patrão. Um dia em que estou muito emocionado, muito especial para a gente." "Eu sinto, todos nós sentimos muita falta do nosso pai profissional (...) Até hoje não caiu a ficha", completou. Nas redes, mostrou alguns momentos impactantes de sua trajetória na emissora, em que Silvio diz seu nome.

"É um dia que eu estou muito emocionado, me mandaram um vídeo pra mim, e é um dia muito especial pra gente.. até hoje não caiu a ficha." ❤️‍🩹🥺 #DomingoLegal pic.twitter.com/FJFST9gf6Q — Brenno (@brenno__moura) August 17, 2025

Relembre a morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início daquele mês e a causa da morte foi broncopneumonia decorrente da H1N1.

Apresentador e empresário, ele foi o fundador do SBT, emissora em que trabalhou ao longo das últimas quatro décadas, e também de diversas empresas do Grupo Silvio Santos, como o Baú da Felicidade.

Em sua trajetória, passou pelas principais emissoras de TV, como Tupi, Globo, Record e, o próprio SBT (anteriormente, TVS). Fez parte do cotidiano dos brasileiros em diversos programas de auditório, como nos infindáveis quadros do Programa Silvio Santos, as perguntas e respostas do Show do Milhão, a junção de casais no Em Nome do Amor, a 'vida real' dos famosos do reality A Casa dos Artistas, a realização de sonhos na Porta da Esperança ou a ajuda financeira no Topa Tudo Por Dinheiro e no Roda a Roda, entre tantos outros.

Silvio Santos foi casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, a Cidinha, que morreu de câncer quando ainda era jovem. Posteriormente, teve um segundo casamento com Íris Abravanel. Dos relacionamentos, vieram suas seis filhas: Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. À exceção de Daniela, que usa o sobrenome Beyruti, todas são conhecidas pelo sobrenome do pai, Abravanel.

Alguns dos principais problemas de saúde começaram a surgir quando já tinha mais de 60 anos de idade, como no joelho, coração e próstata. Na década de 1980, foi aos Estados Unidos para uma cirurgia e tratamento na garganta, e posteriormente precisou se curar de um tumor na região da pálpebra de seu olho.

