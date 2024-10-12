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Ary Toledo estava de cadeira de rodas no Programa Silvio Santos

Humorista foi um dos principais nomes do Programa Silvio Santos. Ele participou do programa em homenagem aos 60 anos da atração, em 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Outubro de 2024 às 12:57

Ary Toledo estava de cadeira de rodas no Programa Silvio Santos
Ary Toledo estava de cadeira de rodas no Programa Silvio Santos Crédito: SBT/Divulgação
Ary Toledo, que morreu aos 87 anos neste sábado (12), apareceu de cadeira de rodas no ano passado em um especial do Programa Sílvio Santos.
O humorista ficou marcado como um dos principais nomes do Programa Silvio Santos. Ele participou do programa em homenagem aos 60 anos da atração, em junho de 2023.
Ary usava cadeira de rodas devido aos problemas de locomoção e respiratórios que teve. Ele ficou três meses acamado devido a uma pneumonia, há cinco anos.

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Ao Extra, em 2021, ele falou sobre o assunto. "O nervos e os músculos das pernas atrofiaram por tanto tempo acamado e também tem o exercício respiratório também, meus pulmões ficaram 30% comprometidos".
Em sua participação no Programa, Ary exaltou Silvio Santos. "O Silvio me desafiava e eu comentava as piadas que ele me sugeria. Além de grande comunicador, empresário e ser humano, Silvio Santos você também é proprietário de um coração que transborda amizade, carinho, proteção e, sobretudo, generosidade. Esse conjunto de valores que você possui me estimula a afirmar com absoluta certeza que você neste sábado (12) não é parte da televisão brasileira, você é a própria televisão brasileira".

QUEM FOI ARY TOLEDO

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo se mudou para a capital paulista aos 22. Naquela época, começou a trabalhar como ator no Teatro Arena e, aos 27, passou a dedicar sua vida à carreira humorística.
Além de humorista, Ary também teve uma carreira como cantor e compositor. Lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, um álbum chamado "Ary Toledo No Fino da Bossa". O disco foi impulsionado pelo sucesso da música "Tiradentes".
Em sua empreitada na música, chegou a se destacar com a música "Pau de Arara", uma composição de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra. Por conselho do próprio Vinicius, decidiu deixar as canções de lado e se dedicar ao humor.
Durante a pandemia de Covid-19, Ary falou sobre sua rotina. Na época, ele contava com a ajuda de uma cuidadora, uma secretária e um enfermeiro. "Não tive filhos, mas não esquento", disse ao Extra. Ele foi casado com a atriz e cantora Marly Marley, morta em 2014, por 40 anos.

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