Faustão: programa já tem data para sair do ar, e substituto estreia três dias depois

Zeca Camargo vai assumir - ao lado de Glenda Kozlowski - Crédito: Reprodução/ Band

A Band definiu a data de estreia do Melhor da Noite, programa que Glenda Kozlowski e Zeca Camargo vão comandar no horário nobre da emissora. A atração vai ao ar no próximo dia 21, às 20h30. Com isso, o Faustão na Band deixará a grade no dia 18, em um programa previamente gravado e que contará com a participação de Fausto Silva, afastado desde maio.

O cenário do Melhor da Noite já está praticamente finalizado e faltam poucos detalhes para o formato ser fechado. Como informou a Folha de S. Paulo nesta terça (1), o jornalista e humorista Magno Navarro foi contratado para falar de futebol.

Dois nomes que já fazem parte do elenco da Band vão participar do Melhor da Noite. Henrique Fogaça, jurado do MasterChef, terá um quadro semanal às quartas para ensinar uma receita ao público. Já Cynthia Martins, âncora do Jornal da Noite, trará notícias ao vivo diariamente e ajudará os apresentadores a contextualizar informações quentes ao público.

Quatro quadros fixos serão a espinha dorsal do programa. O Assunto do Dia vai repercutir a principal notícia daquele momento, com a ajuda de especialistas. Na mesma linha, Glenda vai falar de notícias do Esporte três vezes na semana

PROGRAMAÇÃO

Às sextas, será exibido o Reels na Band, que lembra o Falha Nossa, da Globo. Assim como o quadro do antigo Vídeo Show (1982-2019), ele vai mostrar gafes e momentos engraçados da programação da emissora —tanto os que não foram ao ar como os que viraram memes nas redes sociais. Nas quartas, Fogaça ensinará sua receita semanal.

Além do Melhor da Noite, a Band vai estrear a versão diária do Perrengue na Band no mesmo dia. Chamada de Perrengue do Dia, um grupo liderado por Tatola Godas vai exibir vídeos engraçados do WhatsApp para manter a linguagem de apelo jovem que vem sendo exibida nas noites de domingo.