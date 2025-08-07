Editorias do Site
Faustão é internado em São Paulo; saiba o que ele tem

Apresentador passou por dois transplantes entre 2023 e 2024. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser hospitalizado para tratar uma infecção, mas teve alta poucos dias depois

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:45

Faustão ao lado do filho, João Silva; apresentador foi internado novamente
Faustão ao lado do filho, João Silva; apresentador foi internado novamente Crédito: Reprodução/Instagram/@joaosilva

Fausto Silva, o Faustão, foi hospitalizado nessa quarta-feira, 6, em decorrência de uma infecção na perna. O apresentador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com o SBT News. A emissora em que trabalha seu filho João Silva, SBT, também esteve na frente do hospital em que o apresentador está internado.

Por conta do estado de saúde do pai, João cancelou uma festa que daria nesta quinta-feira, 7. A comemoração celebraria a nova fase profissional de João, que estreará no SBT no próximo sábado, 9.

Também segundo o jornal, João teria alegado aos convidados que a festa foi cancelada por “motivos pessoais”. A assessoria do artista e do hospital, contatadas pelo Estadão, não deram mais informações sobre o caso do apresentador até o momento.

Faustão passou por dois transplantes entre 2023 e 2024. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser hospitalizado para tratar uma infecção, mas teve alta poucos dias depois.

