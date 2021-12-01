Fátima Bernardes fica fora de vinheta de fim de ano da Globo: "Supertriste"

Fátima Bernardes abriu o coração no programa 'Encontro' Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fátima Bernardes, 59 anos, surpreendeu seus fãs com uma notícia durante a edição desta quarta-feira (1º) do "Encontro", programa que apresenta diariamente nas manhãs da TV Globo.

Ela revelou que não participou da gravação da tradicional vinheta de final de ano da emissora, que costuma reunir os principais nomes de seu elenco para um festejo ao som do clássico jingle "Um Novo Tempo"

Segundo Fátima, a filmagem aconteceu durante o período em que ela estava se recuperando da cirurgia que realizou recentemente no ombro, para corrigir um problema de articulação. Por conta disso, sua presença no set ficou inviável.

"Estou supertriste porque não participei. Estava recém-operada quando gravaram, em outubro, e não tive como participar. Vai ser a primeira vez que eu não vou participar", explicou.