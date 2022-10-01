Fátima Bernardes declara voto em Lula: 'Esperei muito por uma 3ª via'

Fátima Bernardes revelou que votará no candidato Lula Crédito: João Miguel Júnior/Globo

A apresentadora Fátima Bernardes, 60 anos, revelou que votará no candidato Lula (PT) nas eleições presidenciais que acontecem amanhã (02). No vídeo postado no Instagram, a jornalista disse que sentiu necessidade em revelar seu voto após outras pessoas também se manifestarem.

"Nas minhas últimas postagens, muita gente decidiu revelar o seu voto. Acompanhei com respeito e atenção essas manifestações. Agora, chegou a minha vez. É amanhã o nosso encontro com as urnas", escreveu na legenda.

No vídeo, Fátima disse que esperou muito por uma terceira via que renovasse a política brasileira. E que diante da polarização, optou pelo petista. "Hoje, depois do que aconteceu nos últimos quatro anos, da falta de humanidade diante das centenas de milhares de vítimas da pandemia, dos seguidos ataques às mulheres, à imprensa, à ciência, às artes, à democracia, do retorno da fome de uma maneira inaceitável, da campanha pelo aumento do número de armas nas mãos dos civis, da mistura da religião – algo sagrado – com a política, eu achei importante revelar meu voto".

É a primeira vez que Fátima declara publicamente em quem vai votar. "Eu sempre mantive o meu voto em sigilo, porque é um direito meu e uma necessidade pela função que eu exercia".