Fãs de 'Stranger Things' criam teorias que indicariam episódio final extra; entenda

Redes sociais são tomadas por suposições de que capítulo secreto explicará furos no roteiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:08

Cena da quinta temporada de 'Stranger Things' Crédito: Divulgação/Netflix

Os fãs de "Stranger Things" se despediram na série no último dia de 2025. Porém, pelas redes sociais, muitas teorias e suposições de fãs dão conta de que talvez haja um novo episódio.

Isso porque muita gente tem subido na web a hashtag "Conformity Gate", que aponta para pontos soltos na trama que explicariam a existência de um novo capítulo, mais elucidativo.

Dessa forma, internautas têm povoado a internet com teorias e vasculhado cenas para tentar concluir que a trama ainda reserva cenas finais e um novo desfecho. A Netflix não confirma essa hipótese, mas marcou para esta quarta-feira (7) um grande anúncio. Será?

O que se sabe é que a plataforma estreará no próximo dia 12 o documentário "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", dirigido por Martina Radwan, que acompanha a produção da última temporada da série. Segundo a sinopse, a obra oferecerá "um olhar íntimo sobre os anos de dedicação investidos na produção da série que definiu uma geração, criada pelos irmãos Duffer".

TEORIAS MAIS CITADAS

Falsa morte de Vecna - A teoria mais forte é que o monstro Vecna (Jamie Campbell Bower) não foi morto pelos adolescentes e, na verdade, tudo o que foi mostrado no último episódio seria parte da imaginação dele. Fãs aguardam que num suposto episódio final extra, a verdadeira conclusão dos fatos apareça.

Realidade paralela - Outra teoria aponta que Vecna, na realidade, mantém os personagens numa falsa realidade. Um exemplo foi a forma como todos na formatura apareciam com o corpo e as mãos posicionados da mesma forma que o monstro. As roupas laranjas também corresponderiam às utilizadas numa prisão. Sem contar o corte de cabelo de diversos personagens, bem parecido com o usado pelo vilão.

Palavras finais - Numa das cenas finais, é mostrado uma sequência de livros numa estante. E essa organização das obras de Dungeons & Dragons soletraria "X A LIE" ("X é mentira"), o que fãs apontam como uma referência à Dimensão X, como se tudo fosse fake.

Referências visuais - Muitas referências no capítulo derradeiro lembrariam o filme "O Show de Truman" (1998), onde tudo é mentira.

Onde está Vickie? - A personagem vivida por Amybeth McNulty não aparece mais e seu desfecho é misterioso. Porém, Vecna não a conhecia, por isso ela não teria aparecido no final como "prisioneira". Isso também explicaria os sumiços de Suzie (Gabriella Pizzolo) e Murray (Brett Gelman).

