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Halloween dos famosos

Famosas ousam na fantasia durante festa de Halloween em São Paulo

Sabrina Sato, Claudia Raia e Vitória Strada foram algumas das presentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:17

Sabrina Sato com um look bastante ousado, que lembrava uma boneca vinilizada.
Sabrina Sato com um look bastante ousado, que lembrava uma boneca vinilizada. Crédito: Reprodução/Instagram
Com o relaxamento das medidas de restrição, aos poucos os eventos com famosos começam a ser retomados. Nesta quarta-feira (27), foi realizada uma festa de Halloween patrocinada por uma marca de cosméticos com a presença de vários deles.
A data, como não poderia deixar de ser, fez correr solta a imaginação dos convidados. Uma das que mais chamou a atenção foi Sabrina Sato, 40. A apresentadora da Record apareceu com um look bastante ousado, que lembrava uma boneca vinilizada.
Já Claudia Raia, 54, botou o corpão para jogo em um figurino com bastante transparência. Os seios da atriz podiam ser entrevistos sob a renda do modelito, complementado com peles e maquiagem assustadora.
Outra que apostou nos acessórios foi a também atriz Vitória Strada, 25. De peruca loira e lentes de contato esbranquiçadas, ela estava quase irreconhecível.
Algumas convidadas foram mais comportadas. Duda Reis, 20, apostou em uma fofíssima fantasia de fada, com asas azuis e maquiagem combinando.
Enquanto isso, Brunna Gonçalves, 29, só usou um belo vestido rosa e caprichou na maquiagem, que não fariam feio em qualquer outra ocasião.
A mulher da cantora Ludmilla, 26, deu um toque de humor ao look com o uso de óculos em formato de coração.

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