Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Fábio Porchat chama Bolsonaro de 'verme', 'rato', 'vagabundo' e 'abjeto'

Humorista fala de seu voto e que país precisa tirar presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:15

Fábio Porchat chama Bolsonaro de 'verme'
Fábio Porchat chama Bolsonaro de 'verme' Crédito: Juliana Coutinho 27.abr.2022/Glo
O ator e comediante Fábio Porchat, 38, deu entrevista ao podcast Papagaio Falante e soltou o verbo para cima do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Porchat não mediu as palavras quando perguntado sobre o futuro do país e xingou o mandatário de diversas formas.
Apesar de declarar apoio a Ciro Gomes (PDT), contou que se for preciso que Lula (PT) ganhe no primeiro turno para tirar Bolsonaro que ele chamou de "animal, verme e câncer que está no poder", o comediante "iria pintado de estrela vermelha e apertaria 13 umas 300 vezes". E ainda emendou que "não dá para ter um país comandado por verme".
"A verdade é que a gente está lidando com um cara que é abjeto, que não tem humanidade", disse. Na sequência, o ator do Porta dos Fundos ainda deu mais adjetivos ao presidente. "Isso não é gente, é rato, é verme. Um cara vagabundo que não trabalha", emendou Porchat.
No Carnaval, quando esteve como convidado num dos camarotes da Marquês de Sapucaí, Porchat já havia falado o que achava de Jair Bolsonaro e o que pensava ser o melhor para o Brasil. "A gente precisa tirar a milícia do poder. Eu acho que, no fim das contas, esta é a eleição do 'queremos democracia ou não?' E a gente precisa querer."

Veja Também

Faustão: Anne Lottermann defende traição e revolta bailarinas

Convidada negra que serviu cocada no É de Casa defende apresentadora

Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Humor Jair Bolsonaro Podcast Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados