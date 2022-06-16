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Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial

Brasileira aparece ao lado de Michael Jackson, Tina Turner e Aretha Franklin, entre outros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:07

Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial
Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram/@beyonce/@elzasoares
Beyoncé, 41, fez uma lista com 56 artistas negros que influenciaram a música no mundo e divulgou no site de sua Fundação Beygood, organização social criada em 2014 para combater a discriminação e as desigualdades. A cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos em janeiro, é a única brasileira que aparece no ranking ao lado de Michael Jackson, Ray Charles, James Brown, Snoop Dogg, Usher, Alice Keys, entre outros nomes.
A dona do sucesso "Single Ladies" fez uma colagem com capas dos álbuns dos artistas e destacou: "Celebrando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo através de sua arte". Vale lembrar que junho é considerado o mês da música negra nos Estados Unidos e, por isso, a cantora decidiu fazer a homenagem ao elenco escolhido por ela.
Beyoncé já tinha prestado uma homenagem à Elza Soares na época de sua morte há quatro meses. "Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou o Brasil e o mundo. Somos gratos!" , escreveu em seu perfil do Instagram. Os fãs da cantora estão ansiosos com os boatos de que um novo álbum da artista está prestes a ser lançado. Gravado no ano passado, o trabalho é chamado de "B7".

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