Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram/@beyonce/@elzasoares

Beyoncé, 41, fez uma lista com 56 artistas negros que influenciaram a música no mundo e divulgou no site de sua Fundação Beygood, organização social criada em 2014 para combater a discriminação e as desigualdades. A cantora Elza Soares, que morreu aos 91 anos em janeiro, é a única brasileira que aparece no ranking ao lado de Michael Jackson, Ray Charles, James Brown, Snoop Dogg, Usher, Alice Keys, entre outros nomes.

A dona do sucesso "Single Ladies" fez uma colagem com capas dos álbuns dos artistas e destacou: "Celebrando o brilho e a criatividade dos músicos negros que influenciaram o mundo através de sua arte". Vale lembrar que junho é considerado o mês da música negra nos Estados Unidos e, por isso, a cantora decidiu fazer a homenagem ao elenco escolhido por ela.