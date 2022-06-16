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Televisão

Faustão: Anne Lottermann defende traição e revolta bailarinas

Assistentes de palco se indignaram com declarações da apresentadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 10:12

Anne Lottermann
Anne Lottermann Crédito: Divulgação
Uma declaração polêmica e lá se foi o clima de confraternização do quadro "Pizza do Faustão" (Band), exibido nesta terça-feira (14). A apresentadora Anne Lottermann, 38, virou o centro das atenções depois de dizer que traições amorosas podem, sim, ser perdoadas.
A declaração revoltou as bailarinas de Fausto Silva, 72, que tiraram satisfações com Anne. "Como assim, Anne? Perdoar uma traição?", questionou a bailarina Nathália Ramos. Mayara Araújo não perdeu tempo e mandou para a apresentadora: "Você caiu no meu conceito!"
"Deixa eu falar. Se você está numa relação longa, nunca teve um deslize e às vezes acontece uma vez de ter uma traição, a pessoa merece uma segunda chance. Eu daria uma segunda chance", ainda argumentou a apresentadora. Mas as dançarinas continuaram decepcionadas com a colega de trabalho e Faustão brincou: "Estou no meio de um bando de cães da raça rottweiler".
Incomodada com a repercussão, Anne resolveu se explicar nas redes sociais nesta quarta-feira (15). "Vamos combinar. Nem todo mundo está pronto para essa conversa. E deixo claro que estou falando de relações profundas e duradouras. Não de relações rasas!", finalizou a ex-apresentadora do boletim meteorológico do Jornal Nacional (Globo). Ela deixou a emissora em dezembro do ano passado após 11 anos de casa..

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