Luto

Ex-Big Brother morre em casa e só é encontrada 20 dias depois do falecimento; entenda o caso

Atriz ganhou fama ao participar do reality show, mas foi expulsa ao agredir outra participante

Publicado em 11 de julho de 2025 às 11:13

Humaira Ashgar participou do Big Brother do Paquistão Crédito: Reprodução/Instagram/@humairaaliofficial

A atriz Humaira Asghar, que participou do Big Brother do Paquistão em 2022, foi encontrada morta em seu apartamento, na cidade de Karachi, 20 dias após o seu falecimento.>

O corpo da modelo de 32 anos foi encontrado na última terça-feira, 8, em estágio avançado de decomposição pela polícia local, que cumpria uma ordem judicial de desocupação do imóvel pelo não pagamento do aluguel. Os valores estavam atrasados há mais de um ano.>

De acordo com a imprensa paquistanesa, a artista morava sozinha no local há cerca de sete anos. A polícia ainda investiga a causa da morte, mas descartou a hipótese de assassinato. Não há sinais de arrombamento no apartamento.>

O corpo de Humaira foi levado ao Centro Médico de Pós-Graduação Jinnah para ser examinado. O estado do corpo, no entanto, pode dificultar a precisão do laudo da morte.>

Quem é Humaira Ashgar

Aos 32 anos, Humaira Ashgar era uma atriz e modelo do Paquistão. Ao longo de sua carreira, participou de diversos filmes e séries do seu país. A fama, no entanto, veio com sua participação no reality show Tamasha, a versão paquistanesa do Big Brother.>

No programa, cada participante entra com um título que reflete sua ocupação na vida real. No caso de Humaira, ela entrou no reality como uma "vencedora de concurso de beleza". No Instagram, a modelo contava com mais de 700 mil seguidores.>

Humaira foi eliminada na quinta semana do reality show, mas acabou retornado à competição em uma espécie de repescagem. Ela, no entanto, foi expulsa do Tamasha na última semana do programa após ter uma briga física com outra participante.>

