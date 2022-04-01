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Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro e está internado

Segundo a assessoria do gerente comercial, ele estava sem o cinto e foi arremessado para o banco da frente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2022 às 21:51

Rodrigo Mussi
Rodrigo Mussi Crédito: João Cotta/Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi está internado em São Paulo. O gerente comercial sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (31). Segundo a assessoria do rapaz informou à revista Quem, ele estava no banco de trás do passageiro e, por não estar usando cinto de segurança, foi arremessado para a parte da frente do veículo.
A informação também foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Rodrigo, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo. Segundo a reportagem do telejornal, o motorista perdeu o controle do carro e bateu num caminhão, na Marginal Pinheiros.
A equipe de Rodrigo também falou sobre o acidente no Twitter oficial do ex-brother. "Oi, ninjas, infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele."
Pouco tempo depois, a empresa emitiu um comunicado urgente em seu Instagram pedindo orações pra o ex-brother. "Através deste viemos informar que o nosso assessorado Rodrigo Mussi foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Em breve divulgaremos maiores informações sobre o estado de saúde dele. Desde já pedimos a todos orações e boas vibrações para que ele tenha uma excelente recuperação".
Segundo o site do Big Brother Brasil, na noite de ontem, Rodrigo estava no estádio assistindo ao jogo do São Paulo. Camila, amiga de Rodrigo, disse a #RedeBBB que ele está na UTI do Hospital das Clínicas.
Ex-participante do BBB22, Rodrigo foi o segundo eliminado da edição, no começo de fevereiro, com 48,45% dos votos.

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