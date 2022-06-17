Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-BBB encontra dois sacos de fezes na porta de casa e desabafa: 'Fiquei mal'

Lumena Aleluia acredita ser mais um ataque e assume o medo dos haters
Publicado em 17 de Junho de 2022 às 09:17

Lumena Aleluia quer descobrir o autor da situação bizarra e promete acioná-lo na Justiça Crédito: Reprodução/Instagram/@lumena.aleluia
A ex-BBB Lumena Aleluia, 31, resolveu denunciar um lamentável episódio que aconteceu na porta de sua casa nesta quinta-feira (16). A DJ e influenciadora admitiu que ficou surpresa ao encontrar dois sacos de fezes na entrada principal do imóvel. "Vou tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil. Estou abalada", começa Lumena em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram.
Baiana e atualmente morando em São Paulo, Lumena contou que foi o subsíndico que a chamou para a alertar sobre o que havia acontecido. "Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá pra saber se é de cachorro ou de humano. Mas, tanto faz. Eram fezes", reclama a ex-BBB.
Ela até acionou sua advogada para tentar descobrir o autor da "bizarrice" para poder acioná-lo na Justiça. Lumena acredita que o saco com fezes é mais um ataque dos haters. "Uma coisa é aguentar o bagulho na internet, já me acostumei, mas na porta de casa?. Dá medo", explica a também psicóloga que ainda garantiu não ter se desentendido com nenhum vizinho.
"O fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito. Estou indo para Salvador, vou dar uma espairecida. Não estou bem. Só consigo dizer isso. Vou tentar dar uma renovada na vibe, mas me derrubaram hoje com isso. Tinha muito tempo que não ficava triste assim", finalizou a participante do Big Brother Brasil 21.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados