Ex-atriz da Globo faz alerta após pegar infecção alimentar

Atriz trabalhou em novelas como 'Malhação' e fez tramas bíblicas na Record

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:07

Cássia Linhares faz alerta sobre riscos de alimentos crus Crédito: Reprodução/Instagram/@cassialinhares

A atriz Cássia Linhares, 51, usou as redes sociais para alertar os fãs sobre os riscos de infecção alimentar causada por alimentos crus.

Cássia, que esteve em novelas como "Malhação", na Globo, e "Milagres de Jesus", na Record, disse que já foi a segunda vez em que adoeceu esse ano. "Cuidado com os crus. Carnes, principalmente, e os peixes", escreveu.

A atriz apareceu deitada em uma cama, ofegante e suada em um vídeo. "Não tem mais como comer cru. Ontem fiquei internada tomando soro, não estou conseguindo comer. Estou fora de órbita. Estou horrível. Vocês precisam se cuidar", alertou.

"É a segunda vez que me acontece isso esse ano", acrescentou Cássia.

Alimentos crus são mais suscetíveis à contaminação por bactérias como a e. coli, salmonella e listeria. A Organização Mundial da Saúde recomenda que carnes, peixes e ovos sejam bem cozidos antes do consumo.

