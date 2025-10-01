Solto

Em casa, Oruam posta foto com tornozeleira eletrônica

Medidas impostas pela Justiça também proíbem cantor de frequentar o Complexo do Alemão

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:02

Oruam posta foto com tornozeleira eletrônica Crédito: Reuters/Folhapress

Oruam, 25, dividiu com seus seguidores, na tarde desta terça-feira (30), uma foto da tornozeleira eletrônica que tem que usar.

O rappper publicou uma sequência de fotos e vídeos no Instagram. Os registros traziam o artista cantando, posando com máscara do homem-aranha e um registro exibiu a tornozeleira eletrônica.

"Tornozeleira eletrônica", escreveu ele, seguido de um emoji de carinha triste.

Nos comentários, os amigos e fãs do rapper destacaram que o item é apenas "momentâneo". "Só uma fase. Logo vai tirar", postou um seguidor". Momentâneo, isso aí você sabe", publicou outro internauta. "Vai passar tudo no tempo dele", comentou um terceiro fã.

Oruam, 25, foi liberado, na última segunda-feira (29), após permanecer dois meses detido na penitenciária Serrano Neves, em Bangu (RJ).

A liberação aconteceu após determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgada na última sexta-feira (26). Porém, a Seap, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, só foi notificada hoje para efetuar a soltura do artista.

O alvará de soltura de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno foi cumprido às 17h08, informou a Seap.

Oruam cumprirá medidas cautelares determinadas pela Justiça. Entre elas, o comparecimento a todos os atos do processo; residência no estado do Rio de Janeiro, com manutenção de endereço e telefone atualizados, e a proibição de frequentar o Complexo do Alemão.

Decreto de prisão preventiva tinha fundamentação insuficiente para manter Oruam preso, segundo a conclusão do ministro Joel Ilan Paciornik. Para o ministro, o julgador de primeiro grau usou de argumentos vagos para se reportar ao risco de novas práticas criminosas e de fuga, sendo que Oruam é réu primário e teria se apresentado espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão.

O rapper estava preso desde o dia 22 de julho. A soltura do cantor atende a um pedido do advogado Gustavo Mascarenhas, responsável pela defesa do artista.

