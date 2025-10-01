Luto no samba

Morre Gilsinho, intérprete da escola de samba Portela, aos 55 anos

Gilsinho começou como cantor de pagode e depois se destacou nos desfiles na Sapucaí e no Anhembi

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:30

Gilson da Conceição, o Gilsinho (1970 - 2025) Crédito: Reprodução/Instagram/@gilsinhooficial70

O intérprete Gilson da Conceição, conhecido como Gilsinho, morreu nesta terça-feira (30) aos 55 anos. A informação foi confirmada pela escola de samba Portela em publicação nas redes sociais.

Gilsinho era o intérprete oficial da Portela desde 2006. Sem divulgar a causa da morte, a escola de samba decretou luto oficial de 3 dias.

"Gilsinho é alma portelense. Sua voz embalou momentos inesquecíveis, emocionou gerações e marcou profundamente o Carnaval do Brasil", diz o comunicado da Portela.

