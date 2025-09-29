Morre Mestre Marquinho PQD, parceiro musical de Jorge Aragão e Arlindo Cruz

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:07
Morreu nesta segunda-feira (29) o sambista Mestre Marquinho PQD, figura histórica do Cacique de Ramos e compositor de canções que ganharam vida na voz de artistas como Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão. A morte do músico, que tinha 66 anos, foi confirmada em seu perfil oficial no Instagram.
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso Mestre Marquinho PQD, ocorrido na manhã desta segunda-feira após alguns dias de internação", diz a nota. "Mestre Marquinho nos deixa um legado de vida, samba e muito axé, que permanecerá para sempre em nossos corações e na cultura popular."
Ao longo de sua trajetória profissional, ele compôs mais de 400 canções, muitas delas em parceria com Arlindo Cruz. É o caso de "Deixa Clarear", composta com Arlindo e Sombrinha. Essa música deu nome ao disco que Zeca Pagodinho lançou em 1996, trabalho no qual o sambista interpreta a canção.
Outra composição famosa é "Meu Amor É um Vício", criada em parceria com o sambista Jorge Aragão. A canção foi regravada em 2001 pelo Grupo Revelação no disco "Nosso Samba Virou Religião".
Um de seus trabalhos mais célebres também é a música "Fases do Amor", interpretada pelo grupo Fundo de Quintal, em 1983. Suas composições também foram gravadas por artistas como Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra e Almir Guineto.
