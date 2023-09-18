Estopinha: o que se sabe sobre o estado de saúde da primeira pet influencer do Brasil

Estopinha e seu tutor Alexandre Rossi, que atualiza o estado de saúde da cadelinha nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@estopinharossi

Estopinha, a primeira pet influencer do Brasil, se recupera após sofrer complicações por uma infecção nas unhas. O veterinário Alexandre Rossi, tutor da cadelinha, vem atualizando o estado de saúde da pet nas redes sociais. Segundo ele, o caso ainda é grave.

Neste domingo, 17, Estopinha foi liberada para voltar para casa, mas ainda precisa retornar ao hospital veterinário duas vezes por dia para receber um antibiótico intravenoso e fazer exames. Alexandre é o responsável por cuidar da cadelinha em casa, aplicando outros medicamentos e monitorando o quadro.

Conforme o veterinário, ela continua bebendo água e se alimentando bem, efeitos do corticoide que Estopinha está tomando. "Ela está tomando uma dose super alta e dá a impressão de que ela está melhor do que ela está de verdade", comentou Alexandre, que contou que ele e a equipe veterinária fazem “de tudo” para que a cadelinha se recupere.

No sábado, 16, o quadro de Estopinha se agravou e ela precisou receber uma transfusão de sangue. Segundo Alexandre, ela realiza um tratamento com antibióticos e anti-inflamatórios. O veterinário disse que, a princípio, foi constatado que a cadelinha sente pouca dor, o que é um ponto positivo.