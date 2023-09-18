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Condição de saúde

Com Transtorno do Espectro Autista, Letícia Sabatella diz que muito barulho incomoda

Atriz recebeu o diagnóstico recentemente, aos 52 anos, e falou sobre as percepções ao Fantástico: "Parece agressão"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 10:26

A atriz Letícia Sabatella foi diagnosticada, aos 52 anos, com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (17), a artista falou sobre o quanto esta descoberta tem relação com diversas percepções que teve ao longo da vida.
Letícia Sabatella
Letícia Sabatella falou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução @letíciasabatella
"Muito barulho me incomoda, parece agressão", diz ela. "Gosto muito do toque, mas se pessoa fica raspando uma mão na outra por muito tempo... já peço para parar."
Segundo Letícia, havia muita dificuldade de se enturmar na escola, na infância, e que nunca entendia o porquê do afastamento de colegas. Ao longo da vida, em algumas situações, a hipersensibilidade era algo que chamava a atenção.
"Todas as vezes que explodia ou aconteceu algo sempre teve gatilhos fortes. Ou tem a ver com cansaço ou com ansiedade... mas nessas situações realmente que senti uma injustiça, mas vontade de não ter reagido daquela maneira."
Para enfrentar esse transtorno, mesmo sem o diagnóstico, a atriz conta que sempre buscou estudar e se formar em diferentes assuntos, sendo muito chamada por amigos de "sonhadora e idealista". "Em algumas situações, mais abusivas, até era tachada de louquinha."

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