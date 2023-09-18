Com Transtorno do Espectro Autista, Letícia Sabatella diz que muito barulho incomoda

A atriz Letícia Sabatella foi diagnosticada, aos 52 anos, com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em entrevista ao Fantástico, neste domingo (17), a artista falou sobre o quanto esta descoberta tem relação com diversas percepções que teve ao longo da vida.

Letícia Sabatella falou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) em entrevista ao Fantástico Crédito: Reprodução @letíciasabatella

"Muito barulho me incomoda, parece agressão", diz ela. "Gosto muito do toque, mas se pessoa fica raspando uma mão na outra por muito tempo... já peço para parar."

Segundo Letícia, havia muita dificuldade de se enturmar na escola, na infância, e que nunca entendia o porquê do afastamento de colegas. Ao longo da vida, em algumas situações, a hipersensibilidade era algo que chamava a atenção.

"Todas as vezes que explodia ou aconteceu algo sempre teve gatilhos fortes. Ou tem a ver com cansaço ou com ansiedade... mas nessas situações realmente que senti uma injustiça, mas vontade de não ter reagido daquela maneira."