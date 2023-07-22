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Escola de samba do Rio vai homenagear ex-governador Sérgio Cabral

A agremiação foi fundada por torcedores do Vasco da Gama, time de Cabral, e desfila na Série Prata, na avenida Intendente Magalhães, no subúrbio do Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 13:17

Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro Crédito: Valter Campanato | Agências Brasil
Salvo mudança de última hora, a escola de samba carioca União Cruzmaltina anunciará oficialmente neste domingo (23) que o ex-governador Sérgio Cabral será o tema de seu enredo em 2024. A agremiação foi fundada por torcedores do Vasco da Gama, time de Cabral, e desfila na Série Prata, na avenida Intendente Magalhães, no subúrbio do Rio.
A União Cruzmaltina postou em suas redes sociais um vídeo em que aparecem obras e medidas associadas ao ex-governador 'como o trecho do metrô até a Barra da Tijuca, o teleférico do Complexo do Alemão e Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)' e, embora mantenha um tom de mistério, o teaser deixa claro que Cabral será homenageado pela agremiação, o que revoltou os apoiadores da escola e torcedores do clube.
"Este enredo é muito pior que os quatro rebaixamentos do time", comentou um seguidor. "O presidente ser amigo do Cabral tudo bem; mas misturar a instituição neste bolo era desnecessário", postou outro. "Vergonha", "desgosto", "Não é possível", "Estão manchando a nossa história", foram alguns dos termos e desabafos usados com mais frequência.
Cabral chegou a acumular cinco mandados de prisão, 37 ações penais (sendo duas sem relação com a Lava Jato) e 24 condenações a penas que, somadas, ultrapassaram 400 anos de prisão. O ex-governador é acusado de cobrar 5% de propina nos grandes contratos de seu mandato à frente do Governo do Rio de Janeiro (2007-2014).
As investigações descobriram contas com cerca de R$ 300 milhões no exterior em nome de "laranjas", além de joias e pedras preciosas usadas, segundo o Ministério Público Federal, para lavagem de dinheiro.
A homenagem a Cabral é defendida por Rodrigo Brandão, presidente da União Cruzmaltina. Ao jornal O Globo, o dirigente disse que o ex-emedebista foi "o melhor governador" da história do Rio.

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