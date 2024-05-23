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Erasmo Viana se pronuncia após ter vídeo de sexo vazado na web

Ex-marido de Gabriela Pugliesi, que tem perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, lamenta a falta de controle da internet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2024 às 15:44

Erasmo Viana
Erasmo Viana teve vídeo íntimo vazado na internet Crédito: Reprodução @Erasmoviana
O nome de Erasmo Viana foi parar nos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter nesta quinta-feira (23). Um vídeo de sexo explícito dele com uma mulher vazou na web e o ex-participante de A Fazenda 13 (2021) usou as redes para se pronunciar. Sem citar o episódio, ele lamentou a falta de controle da internet.
"Não existe manual para aprender a lidar com a Internet. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional", disse o influenciador: "Aqui é realmente uma terra de ninguém e são poucas as situações que você tem o controle, mas é obrigação de cada um saber controlar suas emoções diante de tudo".
O ex-marido de Gabriela Pugliesi continuou: "A energia direcionada para as coisas ruins infelizmente ainda sobrepõe as coisas boas. Embora existam momentos de angústia e julgamentos, eu sempre irei buscar o lado positivo", anunciou o modelo que tem perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Ele cobra R$ 79,90 mensais de cada assinante pelo conteúdo.
"Nunca permita que te diminuam ou que façam duvidar de quem você é, dos seus valores. Porque no final de tudo, a lei do Karma nunca falha. Deus vê tudo, não passa nada em branco", completou.

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