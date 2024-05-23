Zeca Pagodinho inaugura bar no Rio com presença de padre para benzer o estabelecimento

Zeca Pagodinho participou nesta quarta-feira (22) da inauguração de uma nova unidade do bar que leva seu nome, no Norte Shopping, zona Norte do Rio.
A noite de lançamento contou com show do sambista e até um padre para benzer o estabelecimento.
O Bar do Zeca Pagodinho é idealizado pelo empresário Paulo Pacheco e tem como temática a trajetória do cantor. Essa é a sexta unidade do bar, que tem outras quatro lojas no Rio e uma em São Paulo.
A festa contou com as presenças de Xande de Pilares, Hélio de La Peña e outros artistas, além dos sócios do bar.