Zeca Pagodinho inaugura bar no Rio com presença de padre para benzer o estabelecimento

Zeca Pagodinho Crédito: Guto Costa / Divulgação

Zeca Pagodinho participou nesta quarta-feira (22) da inauguração de uma nova unidade do bar que leva seu nome, no Norte Shopping, zona Norte do Rio.

A noite de lançamento contou com show do sambista e até um padre para benzer o estabelecimento.

O Bar do Zeca Pagodinho é idealizado pelo empresário Paulo Pacheco e tem como temática a trajetória do cantor. Essa é a sexta unidade do bar, que tem outras quatro lojas no Rio e uma em São Paulo.