Equipe de Hungria rebate Ministério da Saúde e diz que laudo indica intoxicação por metanol

Na segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia afirmado que o exame não havia constatado a presença de metanol

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:25

Hungria está internado após suspeita de metanol Crédito: Reprodução/Instagram/@hungria_oficial

A equipe do rapper Hungria informou que os exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo do cantor, indicando um quadro de intoxicação pela substância.

Na segunda-feira (6), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, havia afirmado que o exame não havia constatado a presença de metanol.

"De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede DOr, cujo resultado foi liberado em 6 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova", disse a equipe do rapper.

Eles reforçaram que o cantor apresentou quadro compatível com intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada.

Na ocasião, o artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce.

O ministro da Saúde disse na segunda que os exames realizados no rapper não detectaram a presença de metanol em seu organismo. O cantor havia sido internado em um hospital de Brasília e recebeu alta no domingo (5), após apresentar melhora clínica.

"Ele já teve alta, está em casa. Durante o acompanhamento, já havia sido solicitado um exame para detecção do metanol pela rede privada, mas o Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol", afirmou o ministro ao site Metrópoles.

"Não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central. Mais informações serão fornecidas pela própria equipe médica", acrescentou.

A Polícia Civil do Distrito Federal também havia informado nesta sexta-feira (3) que não foi detectada a presença de metanol no laudo da perícia realizada em amostras da bebida comprada pelo rapper Hungria, assim como nas garrafas na distribuidora localizada em Vicente Pires, onde o produto foi adquirido.

A corporação disse também que outros exames periciais ainda serão realizados para verificar eventual falsificação de rótulos, selos, lacres e do próprio líquido.

Hungria estava internado desde quinta (2) em Brasília, após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. Ele recebeu alta neste domingo (5).

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os shows que faria até o próximo final de semana.

O Ministério da Saúde informou nesta segunda que há 17 casos confirmados no Brasil e outros 200 em investigação de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica. O número inclui duas mortes confirmadas em São Paulo, além de outras 12 em investigação.

Das 217 notificações de intoxicação, o estado de São Paulo concentra 82,49% delas, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise, segundo o ministério.

