BBB 26

Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem

'Sempre se posicionou de forma respeitosa e pró-causa', diz administrador de redes sociais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:06

Post antigo de Brigido em apoio a casamento gay alimenta boatos na web Crédito: Reprodução Instagram @brigidoneto / Post antigo de Brigido em apoio a casamento gay alimenta boatos na web

A equipe responsável pelas mídias sociais de Brigido Neto se manifestou nesta quarta-feira (28) contra as especulações de que ele seria gay.

Fotos antigas de Brigido foram compartilhadas fora de contexto na internet, insinuando que ele teria tido um namorado. Em outras imagens, ele aparece vestindo uma camiseta do Mickey com a bandeira arco-íris e, em outra, se manifesta a favor do casamento LGBTQIA+.

Nas redes sociais, a irmã de Brigido, Mariana, explicou que a camiseta do Mickey arco-íris foi utilizada por toda a família no casamento de uma prima lésbica em Orlando (EUA). "Independente de qualquer coisa, família é amor e família é respeito. Então, a gente foi [com a camiseta] para dizer a ela: 'estamos aqui com você.'", justificou Mariana.

"Agora estão dizendo que ele é gay enrustido. Se tem uma coisa que Brigido Neto não é é enrustido. Ele sabe bem da sua masculinidade", completou.

Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem Crédito: Reprodução Instagram @brigidoneto

A equipe do participante afirmou que "tais informações não correspondem à realidade" e que "Brigido sempre se posicionou de forma respeitosa, aliada e pró-causa, inexistindo, portanto, motivo para qualquer tipo de especulação."

A equipe de mídias de Brigido afirmou ainda que vai tomar providências jurídicas contra quem especulou sobre a sexualidade dele.

"A divulgação de informações falsas e a exploração da vida íntima configuram violação aos direitos de personalidade, notadamente honra, imagem, privacidade e dignidade, sujeitando os responsáveis às medidas legais cabíveis nas esferas cível e criminal", diz a nota.

"Informamos que todas as publicações, comentários e perfis estão sendo devidamente monitorados e que as providências jurídicas já estão sendo adotadas, de forma individualizada, em relação a cada conteúdo veiculado. Reiteramos que fake news e ataques não serão tolerados", conclui o texto.

Brigido é membro do grupo cristão masculino Legendários, conhecido por ser ligado a pautas conservadoras.

Este vídeo pode te interessar