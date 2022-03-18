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Música

'Envolver', de Anitta, é 17ª mais ouvida no mundo e quebra recorde da cantora

Com mais de 2 milhões de 'streams', música ocupa vários pódios no Spotify e agita os internautas com a famosa ''rebolada no chão''
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:23

Fantasia de Anitta no Carnaval de 2022
Fantasia de Anitta no Carnaval de 2022 Crédito: Instagram/@anitta
A música "Envolver", de Anitta, se tornou a melhor estreia da cantora depois de ultrapassar os 2 milhões de streams na plataforma Spotify -fazendo-a entrar para a lista de 20 músicas mais ouvidas no mundo através da plataforma, atualmente.
Nas últimas 24 horas, a canção foi a que mais cresceu dentro do Top 30, subindo quatro posições em relação ao dia anterior, e alcançando a 17ª posição. A música superou o pico de "Vai, Malandra", que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify quando lançada, em 2017.
"Envolver" também é, atualmente, a quarta música mais ouvida na Bolívia, a sexta no México, e a sétima no Equador, Panamá e no Peru; além de figurar nos Top 50 e Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai, Portugal e Uruguai.
No YouTube, o clipe de "Envolver" já tem quase 56 milhões de visualizações. Já "Boys Don't Cry", lançada há um mês pela cantora, tem cerca de 23 milhões. Os grandes sucessos de Anitta, "Downtown", "Vai, Malandra" e "Sim ou Não", lançados há mais de quatro anos, tem 616 milhões, 423 milhões e 414 milhões de visualizações nesta plataforma, respectivamente.
"Envolver" deverá integrar o novo disco de Anitta, que será lançado neste ano. Em entrevista ao F5 anteriormente, a cantora havia afirmado que lançaria seu quinto álbum musical no fim de 2021 com o nome de "Girl from Rio", o mesmo da primeira faixa divulgada.
A cantora sempre defendeu sua vontade de expandir o funk a nível mundial e, por isso, optou por explorar diferentes ritmos brasileiros neste novo trabalho, mas com todas as letras em inglês e partes em espanhol.
"'Girl From Rio', para mim, é um álbum que traz toda a essência do Brasil nos ritmos, nos visuais, na essência. Nele tem funk, forró, pagodão baiano, ritmos brasileiros... Um projeto feito por uma mulher brasileira para o mundo", contou.

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