Em tratamento contra câncer, Camila Campos exibe momento com filhas

Camila Campos, 29, diagnosticada com câncer na reta final de sua gravidez, posou ao lado das filhas.
Nesta segunda-feira (29), a cantora gospel apareceu em suas redes sociais usando um lenço na cabeça. Ela, que está em tratamento contra o câncer, posou ao lado de suas duas filhas, frutos de seu casamento com o jogador de futebol Léo Zagueiro36, Sofia, recém-nascida, e Bela, 2.
Nos stories, ela postou duas fotos. "Bom dia, Igreja", escreveu ela na primeira publicação. No segundo, em que aparece apenas segurando a caçula no colo, Camila contou que está vencendo a doença. "Sofia e mamãe juntinhas vencendo pra glória de Deus."