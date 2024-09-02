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Em Paris, William Bonner diz ainda não estar 100% pós-Covid

William Bonner tirou um rápido intervalo do Jornal Nacional, da Globo, e escolheu desfrutar as belezas da cidade de Paris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:25

William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora
William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora Crédito: Reprodução/Instagram/@realwbonner
William Bonner, 60, tirou um rápido intervalo do Jornal Nacional, da Globo, e escolheu desfrutar as belezas da cidade de Paris, França. O apresentador interagiu com turistas brasileiros no Musée de l'Orangerie, localizado na Place de la Concorde, nesta segunda-feira (2). Simpático com quem aproximava para perguntar sobre o seu estado de saúde, ele contou que "ainda não estava 100%" após a Covid.
Ele também reclamou do calor e da falta de umidade do ar que atingem a capital francesa nos últimos dias e provocam sintomas como coriza, desconforto para respirar e irritação nos olhos, por exemplo. "Sinto um pouco mais cansado com esse calor", disse.
Bonner divulgou que tinha recebido o diagnóstico da Covid-19 na quinta-feira, dia 15 de agosto, quando publicou uma imagem mostrando um exame. Esta teria sido a segunda vez que o apresentador testou positivo para o coronavírus.

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