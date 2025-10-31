Eita!

Em desafio, influenciador tenta comer 5 quilos de churrasco em festival em Vitória

Com o bordão "Bora que eu tô com fome", Corbucci posta vídeos nas redes sociais ingerindo quantidades de comida que parecem impossíveis

Julia Galter Estagiária

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:11

Ricardo Corbucci terá que comer quase 5kg de comida Crédito: Reprodução Instagram @corbuccieats

Será que ele dá conta? O youtuber e influenciador Ricardo Corbucci, famoso por encarar desafios de ingerir grandes quantidades de comida, participará, neste sábado (1º), de um desafio pra lá de recheado.

Corbucci, que soma 1,9 milhão de seguidores e quase 5 milhões de inscritos no YouTube, revelou que foi desafiado pelo Coronel Picanha para comer todos os combos disponíveis no evento, totalizando quase cinco quilos de comida. A ação faz parte do Churras Fest.

O que ele deverá comer:

Picanha Resenha, com 500g de picanha na brasa, tropeiro e batata frita

Franguinho Bronzeado, com 500g de frango assado, arroz piamontese e farofa panko

Costela Derretida, com 1 kg de costela, arroz e creme de aipim

Ancho Nobre, com 500g de ancho, arroz carreteiro, batata rústica e molho de alho

O Churras Fest conta com uma seleção de quatro pratos promocionais que custam R$ 99,90 e servem até três pessoas, e para prestigiar o desafio de Ricardo Corbucci, é preciso reservar uma mesa no restaurante pelo valor de R$ 100 (revertidos em consumação). O evento acontece neste sábado, dia 1º de novembro, a partir das 12h.

