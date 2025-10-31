Em desafio, influenciador tenta comer 5 quilos de churrasco em festival em Vitória

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 11:11
Será que ele dá conta? O youtuber e influenciador Ricardo Corbucci, famoso por encarar desafios de ingerir grandes quantidades de comida, participará, neste sábado (1º), de um desafio pra lá de recheado.
Corbucci, que soma 1,9 milhão de seguidores e quase 5 milhões de inscritos no YouTube, revelou que foi desafiado pelo Coronel Picanha para comer todos os combos disponíveis no evento, totalizando quase cinco quilos de comida. A ação faz parte do Churras Fest.
O que ele deverá comer:
O Churras Fest conta com uma seleção de quatro pratos promocionais que custam R$ 99,90 e servem até três pessoas, e para prestigiar o desafio de Ricardo Corbucci, é preciso reservar uma mesa no restaurante pelo valor de R$ 100 (revertidos em consumação). O evento acontece neste sábado, dia 1º de novembro, a partir das 12h.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta