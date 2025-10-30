Viralizou

'Garçom, tem pitú?': Quem é a cantora por trás do áudio viral no Tiktok?

Meme viralizou e tomou conta das redes sociais nas últimas semanas, ganhando versões de nomes como Pabllo Vittar e Adriane Galisteu

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:37

Cantora Laércia Dantas, do meme "Garçom, tem Pitú?" Crédito: Reprodução/Instagram

O meme "Garçom, tem Pitú?" viralizou entre famosos e tomou conta das redes sociais nas últimas semanas, ganhando versões de nomes como Pabllo Vittar e Adriane Galisteu. Mas de onde surgiu a brincadeira?

Tudo começou com um vídeo da cantora Laércia Dantas, natural de São Caetano do Sul, em São Paulo, e que hoje mora no Piauí. Em suas redes, é possível ver uma série de registros nos quais ela aparece cantando forró e brega acompanhada apenas por um teclado eletrônico.

Na gravação original do meme - que já ultrapassa 25 milhões de visualizações -, ela pergunta: "Garçom, tem Pitú?". Ao ouvir uma resposta afirmativa, completa: "Meu amor andou aqui hoje?". Quando o garçom responde que não, Laércia inicia a canção Onde Anda Meu Amor, do cantor Paulynho Paixão, que morreu em 2020.

Com quase 900 mil seguidores, Laércia também se destaca por adotar introduções criativas, convidando o público a curtir a música.

