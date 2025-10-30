Editorias do Site
Redes Sociais

Kim Kardashian diz que homem não pisou na Lua

Ela questiona várias "inconsistências" do pouso, várias delas já desmentidas

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:18

Kim Kardashian pede a papparazzi que não comente sobre incidente do ex-marido, Kanye West, na frente dos filhos
Kim Kardashian  Crédito: Instagram/@kimkardashian

A socialite Kim Kardashian não acredita que o homem pisou na Lua em 1969, e tem tentado conversar outros famosos de que tudo não passou de uma farsa.

Kim diz que viu "alguns vídeos de Buzz Aldrin negando ter pisado na Lua". Agências de checagem afirmam que os vídeos em questão foram cortados ou tirados de contexto.

Ela questiona várias "inconsistências" do pouso, várias delas já desmentidas. "Por que Buzz Aldrin diz que não aconteceu? Não há gravidade na Lua, por que a bandeira está mexendo? Os calçados que estão no museu,que usaram na Lua, têm uma pegada diferente das fotos. Por que não há estrelas?", questiona, no reality "The Kardashians".

"Vão dizer que eu sou louca de qualquer jeito, mas olhe no TikTok. Veja você mesmo", disse Kim Kardashian.

Kim Kardashian diz que envia teorias de conspiração "o tempo todo" para a atriz Sarah Paulson. "Eu estou te enviando um milhão de artigos sobre Buzz Aldrin e... o outro astronauta [Neil Armstrong]", diz Kim a Sarah Paulson, nos bastidores da série "All's Fair", em cena exibida no reality "The Kardashians". Em resposta, Paulson diz que vai "mergulhar" nas mensagens enviadas pela colega de elenco.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Kim Kardashian fala sobre o diagnostico de aneurisma cerebral

Kim Kardashian fala sobre o diagnostico de aneurisma cerebral

Imagem - Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

Kim Kardashian está com aneurisma cerebral e culpa divórcio conturbado com Kanye West

Imagem - Programa de Jimmy Kimmel  é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

Programa de Jimmy Kimmel  é substituído por tributo a Charlie Kirk após fala polêmica

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 'Stranger Things' ganha trailer da última temporada com retorno de Vecna

'Stranger Things' ganha trailer da última temporada com retorno de Vecna
Imagem - Do ES para a casa mais vigiada do Brasil: por onde andam os ex-BBBs capixabas

Do ES para a casa mais vigiada do Brasil: por onde andam os ex-BBBs capixabas
Imagem - Baralho cigano: vejas as previsões de novembro para os 12 signos

Baralho cigano: vejas as previsões de novembro para os 12 signos