Famosos

Kim Kardashian diz que homem não pisou na Lua

Ela questiona várias "inconsistências" do pouso, várias delas já desmentidas

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 13:18

Kim Kardashian Crédito: Instagram/@kimkardashian

A socialite Kim Kardashian não acredita que o homem pisou na Lua em 1969, e tem tentado conversar outros famosos de que tudo não passou de uma farsa.

Kim diz que viu "alguns vídeos de Buzz Aldrin negando ter pisado na Lua". Agências de checagem afirmam que os vídeos em questão foram cortados ou tirados de contexto.

Ela questiona várias "inconsistências" do pouso, várias delas já desmentidas. "Por que Buzz Aldrin diz que não aconteceu? Não há gravidade na Lua, por que a bandeira está mexendo? Os calçados que estão no museu,que usaram na Lua, têm uma pegada diferente das fotos. Por que não há estrelas?", questiona, no reality "The Kardashians".

"Vão dizer que eu sou louca de qualquer jeito, mas olhe no TikTok. Veja você mesmo", disse Kim Kardashian.

Kim Kardashian diz que envia teorias de conspiração "o tempo todo" para a atriz Sarah Paulson. "Eu estou te enviando um milhão de artigos sobre Buzz Aldrin e... o outro astronauta [Neil Armstrong]", diz Kim a Sarah Paulson, nos bastidores da série "All's Fair", em cena exibida no reality "The Kardashians". Em resposta, Paulson diz que vai "mergulhar" nas mensagens enviadas pela colega de elenco.

Este vídeo pode te interessar