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Apoiadora de Jair Bolsonaro

Elizangela se recusa a tomar vacina contra a Covid-19 e perde papel em "Travessia"

Atriz estava escalada para a novela de Gloria Perez, uma das apostas da Rede Globo para a temporada, e não apresentou o cartão de vacinação exigido pela emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 12:38

Elizangela durante gravações da novela 'A Força do Querer', de 2017
Elizangela nunca escondeu que não tomou as doses da vacina contra a Covid-19 Crédito: Acervo Rede Globo
Escalada para o elenco de "Travessia", próxima novela das 21h da Globo, Elizangela (67) perdeu o papel na trama de Gloria Perez. A atriz não apresentou a carteira de vacinação com os comprovantes das quatro doses da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo estabelecido pela Globo (início de junho) e acabou sendo cortada da produção. A reportagem apurou que a atriz Luci Pereira acabou sendo chamada para a personagem que seria de Elizangela.
A atriz apoia o presidente Jair Bolsonaro e, em dezembro de 2020, comparou a obrigatoriedade da imunização ao estupro, o que rendeu críticas de internautas. Ela publicou a imagem de uma seringa, com a legenda: "Penetração forçada sem consentimento… É estupro". Elizangela terminou o texto com o lema "Meu corpo, minhas regras", subvertendo-o. A rede social bloqueou a imagem da publicação.
Um mês depois, a atriz foi internada em estado grave no hospital de Guapimirim, na Baixada Fluminense, com sequelas da Covid-19. Na época, o empresário da atriz, Lauro Santana, confirmou que ela era radicalmente contra a vacina e havia se recusado a receber qualquer dose do imunizante.
"Não (tomei), não posso e não quero, não é vacina, é experimento. Já está mais do que declarado, pelo próprio criador da vacina, que é realmente um experimento. Eu não sou cobaia. Sou a favor das vacinas, sempre tomei, mas nesse momento, não", disse Elizângela ao deixar o hospital, em uma live com o ator e jornalista Thony Di Carlo.
Desde o ano passado, a Globo exige de seus funcionários a apresentação dos comprovantes de vacinação e quem se recusa a obedecer a norma pode ser demitido ou cortado das produções, como Elizangela. Procurada pela reportagem, ela disse, por meio de sua assessoria, que não tem interesse em dar entrevista neste momento. A Globo também foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

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