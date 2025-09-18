Novela

Elisa Lucinda fecha retorno à Globo e fará novela das sete sobre sertanejo em 2026

Atriz capixaba estará em 'Coração Acelerado', que ocupará faixa das 19h

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:14

Elisa Lucinda em 'Vai na Fé' (2023), sua última novela na Globo Crédito: Estevam Avellar/Globo

Veterana da televisão brasileira, a atriz Elisa Lucinda está de volta à Globo. Ela assinou contrato nesta quarta-feira (17) e está no elenco de "Coração Acelerado", próxima trama das sete da emissora, que estreia em janeiro de 2026.

A trama substituirá "Dona de Mim", que atualmente ocupa a faixa. Seu papel será ligado ao núcleo principal da trama. Elisa estava fora das novelas desde "Vai na Fé" (2023), onde fez Marlene, mãe da protagonista Sol (Sheron Menezzes).

Outro nome que assinou para fazer "Coração Acelerado" foi o ator Lucas Wickhaus, que esteve no elenco de "Mania de Você" (2024). No folhetim de João Emanuel Carneiro, Lucas interpretou Iarley, filho de Dhu (Ivy Souza).

"Coração Acelerado" é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, autoras com experiência em novelas musicais. Izabel fez "Cheias de Charme" (2012) e Maria Helena escreveu "Rock Story" (2016).

O folhetim começa com o jovem cantor João Raul (Filipe Bragança), ídolo do sertanejo universitário, que quebra a internet com sua última publicação: "Onde está a garota do meu passado?".

A pergunta vem junto com a revelação de que sua carreira teve uma musa inspiradora, uma menina que conheceu num show de talentos quando tinha apenas 12 anos.

A garota é Agrado Garcia, uma cantora e compositora com os pés no sertanejo e que não se curva ao machismo da indústria musical em busca do sonho de cantar para multidões.

Agrado é prejudicada pelas armações de Jefferson (empresário de João Raul, interpretado por Thomás Aquino) e da rica e mimada Naiane (Isabelle Drummond), a "Princesinha do Algodão", influenciadora interessada no cantor.

Em sua trajetória rumo à fama, ela conhece a talentosa Manuela Rasa e as duas iniciam uma promissora parceria, formando a dupla conhecida como As Donas da Voz.

No elenco da "Coração Acelerado", já estão confirmados nomes como Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Gabz, Filipe Bragança, Ana Castela, Thomás Aquino, Diego Martins, Guito, Marcos Caruso e Antônio Calloni.

