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Próximo alvo

Eliezer diz que Lina é 'próxima da lista' para ir ao Paredão no BBB 22

Brother acredita que, caso saia, cantora será novo alvo na casa. A cantora fica entre o quarto ''Lollipop'' e o quarto ''Grunge''.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:42

Linn da Quebrada
Linn da Quebrada Crédito: Fabio Rocha/Globo
Na madrugada desta segunda-feira (21), Eliezer alertou Linn da Quebrada que ela pode ser o próximo alvo de votos do grupo formado por Douglas Silva, Paulo André, Arthur Aguiar, Gustavo e Pedro Scooby. "Eu saindo, a próxima da lista é você", disse para a colega de confinamento no BBB 22 (Globo).
Eli está no Paredão ao lado da companheira de quarto, Laís, e de DG. Gustavo também havia sido indicado para a berlinda, com voto dos ex-participantes da edição, mas conseguiu escapar na prova Bate e Volta, realizada na noite deste domingo (20).
"A gente sabe que se tem Líder e Anjo na mão, a gente consegue mudar um pouco a configuração para chegar no Top 10, Top 5, Top 8... Se eles ficarem juntos até o final, sempre serão entre eles", continuou o designer. "Não acho que eles vão ter pena de colocar você, Natália e Jessi", completou.
Lina concordou com o brother, e ainda acrescentou que Eslovênia e Lucas também poderiam ser opções de voto do grupo. "Talvez coloquem eu e a Eslô. E Lucas", disse. Ainda na madrugada, Eli ficou pensativo sobre sua trajetória no jogo.
Segundo ele, a berlinda lhe dará respostas. Ele também comentou sua relação com Vinicius e disse que acordou tarde para o game. "Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui, tudo o que eu quis viver, não me privei de nada, não deixei de fazer nada por medo...", começou.
O empresário também comentou sobre o que teria feito de diferente: "Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba."

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