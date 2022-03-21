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BBB 22

BBB 22: Eliezer comenta sobre sua trajetória e dispara: "acordei tarde"

Publicitário está em seu primeiro Paredão no reality. "Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui" disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 09:05

Eli fala sobre sua trajetória no
Eli fala sobre sua trajetória no "BBB 22" Crédito: Reprodução
Eliezer está no seu primeiro Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo). O publicitário acredita que a berlinda lhe dará respostas sobre o que o público pensa sobre ele e repensa sua trajetória dentro do programa. Ele também comenta sua relação com Vinicius e diz que acordou tarde para o game.
"Não sei se o público me ama ou me odeia. Eu estou confiante, tranquilo, vivi bastante coisa aqui, tudo o que eu quis viver, não me privei de nada, não deixei de fazer nada por medo...", começa o designer.
O empresário também comentou sobre o que teria feito de diferente: "Acho que demorei para acordar pro game, game mesmo. Precisei me sentir ameaçado por uma pessoa, que foi o Gustavo, para começar a me movimentar. Mas nisso já tinha um mês de programa. É coisa para caramba."
"Me entreguei em uma relação que eu vou levar pra vida, que é o Vyni. Ao mesmo tempo que eu acho que possa ter sido um erro, acho que foi um acerto. É um relação muito verdadeira. Com várias pessoas", continua o brother.

AZAR NA PROVA BATE E VOLTA

Eliezer não contou com a sorte para fugir do nono Paredão da edição. O brother precisou girar a roleta 11 vezes para sair da primeira fase da prova. E, das dez vezes que girou, oito saíram no número 0, que fazia com que o participante não avançasse na competição. "Me coloca direto no Paredão. Como me colocaram aqui, 6 meses de seleção para isso?", brincou o empresário.
No total, o brother conseguiu zerar a roleta 10 nas 13 vezes em que teve a oportunidade de girar a ferramenta. O apresentador Tadeu Schmidt comentou algumas vezes sobre o azar do empresário ao disputar a prova.

PAREDÃO

Eli está na berlinda após ter sido o mais votado pela casa -- com 6 votos-- durante a formação de Paredão neste domingo (20). O brother vai enfrentar Laís, sua companheira de quarto Lollipop e que foi indicada pelo líder Arthur, e Douglas Silva, puxado pela médica no contragolpe.

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