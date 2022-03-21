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BBB 22

Tadeu brinca sobre alguém do Lollipop finalmente voltar do Paredão

"Pelo menos dessa vez alguém vai voltar do Paredão", disse o apresentador. DG, Eliezer e Laís estão no Paredão da semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Março de 2022 às 08:43

Apresentador Tadeu Schmidt
Apresentador Tadeu Schmidt Crédito: Globo/Reprodução
O Paredão desta semana no Big Brother Brasil 22 (Globo) foi definido neste domingo (20). Dessa vez, o quarto Lollipop terá dois representantes na berlinda: Eliezer e Laís. O apresentador Tadeu Schmidt resolveu brincar com os lollipopers emparedados.
Com a definição do nono Paredão, os brothers tiveram o tempo definido de 30 segundos para conversar com Tadeu após a prova e se defender. Porém, observando a situação, o apresentador aproveitou para brincar e comentou sobre o lado positivo desse paredão: "Pelo menos dessa vez alguém vai voltar do Paredão", disse o apresentador.
A noite de Paredão já começou com Gustavo sendo um dos indicados. Isso porque o brother foi escolhido pelos participantes já eliminados do programa, em uma dinâmica que rolou na última quinta-feira (17).
Em seguida, foi a vez do anjo da semana, Lucas, imunizar Eslovênia. Seguindo a já conhecida ordem, foi a vez do líder, Arthur Aguiar, dar seu voto, e a indicada ao Paredão foi Laís. Ela, por sua vez, tinha direito a contragolpe e puxou Douglas Silva.
Dessa forma, participaram da Prova Bate e Volta Douglas, Gustavo e Eliezer. A prova consistia, como sempre, em sorte, e quem se livrou da berlinda essa semana foi Gustavo. Sendo assim, o Paredão da semana está formado por Eliezer, Laís e Douglas Silva.

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