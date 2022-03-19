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Maíra Cardi diz que não perdoaria outra traição de Arthur Aguiar

Em entrevista ao canal de YouTube de Matheus Mazzafera, divulgada nesta sexta-feira, 18, a influenciadora deu detalhes sobre sua relação com o ato
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Março de 2022 às 15:14

Mayra Cardi gerou polêmica ao falar sobre diferença entre amor próprio e orgulho
Mayra Cardi diz que não perdoaria outra traição de Arthur Aguiar Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Maíra Cardi revelou que não perdoaria novas traições do marido Arthur Aguiar, confinado no "BBB 22". Em entrevista ao canal de YouTube de Matheus Mazzafera, divulgada nesta sexta-feira, 18, a influenciadora deu detalhes sobre sua relação com o ator e contou o que levou à separação do casal em 2020.
"Eu não terminei com o Arthur porque ele me traiu, terminei porque eu não sabia quem era ele. Ele foi desleal. Eu achava antigamente que, quando a gente vivia um casamento de muitos anos, se uma das duas partes se envolvesse com outra pessoa, podia existir uma questão carnal muito mais forte e não invalidava tudo aquilo que você viveu com a pessoa simplesmente porque ela teve um deslize", explicou.
"Eu continuaria se eu soubesse [da traição]. Quando eu descobri tudo o que estava acontecendo, eu achei que ele foi desleal, eu não sabia quem era ele. Ele não foi parceiro. Por ele não ter me contado e por ele ter se perdido dele mesmo, nem ele sabia quem ele era", acrescentou Maíra.
A empresária e o artista casaram-se em 2017 e viveram momentos turbulentos até estabilizarem a relação. Na entrevista, Maíra disse que não se considera ciumenta, mas que não cogita um relacionamento aberto. Ela ainda afirmou que não perdoaria uma nova traição de Arthur após reatar o casamento: "Você que tem que querer não me trair. E, se você quiser me trair, significa que eu não estou te bastando mais".
Em relação a ter exposto a situação para o público, a influenciadora contou que teve a intenção de mostrar que não tinha uma vida perfeita.
"Como influenciadora, eu estava a fim de falar sobre o assunto. Queria mostrar que a minha casa não era tão perfeita assim, mostrar que a 'Mariazinha' sofre igual a mim, não importa se eu tenho dinheiro ou se sou bonita. Vamos falar das dores e parar de fingir que está tudo certo? Quem sabe assim a gente consegue mudar o mundo, quem sabe a gente consegue transformar esses homens, porque o meu único objetivo é transformar".

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