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Na berlinda

Laís fala em curtir a 'última festa' e pede imunidade a brothers

Laís falou em aproveitar ao máximo o momento já que poderia ser sua "última festa", mas também ressaltou que ainda tem "estratégias mirabolantes" para evitar isso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2022 às 10:58

Laís Caldas no
Laís Caldas no "BBB 22" Crédito: Globo/Reprodução
Após uma semana conturbada, com direito a brigas e até participação especial dos já eliminados, o Big Brother Brasil 22 (Globo) teve uma noite mais tranquila na madrugada deste sábado (19), na festa Méqui Parque, promovida pelo McDonald's.
O destaque da festa foram as discussões sobre o Paredão que será formado no domingo (20). Laís falou em aproveitar ao máximo o momento já que poderia ser sua "última festa", mas também ressaltou que ainda tem "estratégias mirabolantes" para evitar isso.
"Pode ser a última festa minha com vocês, e vocês estão desse jeito aí? Eu estou gravando, viu?", disse Laís aos colegas. "Por que você não veio conversar com a gente? Sabia que passa mais conversa do que dança na pista?", questiona Lina.
Já apontada como a possível indicação do líder, Arthur, Laís voltou a falar que gostaria de ganhar a Prova do Anjo para dar o Monstro para ele, o que o levaria para a xepa, mesmo sendo líder. Eliezer também já tinha manifestado esse desejo.
Os dois também falaram sobre a possibilidade de os três remanescentes do quarto Lollipop, Laís, Eliezer e Eslô, irem para a berlinda juntos, e cogitaram possível contragolpe. A médica declarou que puxaria um amigo próximo do líder: "para ele sentir", afirmou.
A sister vê a imunidade do anjo como a única chance de fugir do Paredão e pediu que Lina a considere caso vença a prova, que acontecerá neste sábado, mas a atriz recusou. Por outro lado, Eliezer e Gustavo voltaram a dizer que lhe dariam a imunidade.
O Paredão da semana já tem Gustavo, que foi escolhido pelo eliminados na última quinta-feira (17). Os outros indicados serão: o voto do líder, Arthur; o contragolpe do indicado pelo ator; e o indicado pela casa. Um deles se salvará na Prova Bate e Volta.

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